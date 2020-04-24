ترامب يقترح وصفة طبية سهلة للقضاء على فيروس كورونا بدقيقة واحدة!!

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، القضاء على فيروس كورونا (كوفيد_19) من خلال التعرض لأشعة الشمس المباشرة في دقيقة واحدة.

وقال ترامب للصحفيين خلال الإيجاز اليومي بشأن تطورات الفيروس في الولايات المتحدة: "علينا أن نعرض اجسامنا للتأثيرات القوية للضوء فوق البنفسجي أو ببساطة الضوء القوي، إذا استطعت إيصال الضوء إلى داخل الجسم من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة".

لم يحدد ترامب من أين حصل على هذه البيانات.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزارة الصحة الروسية، ميخائيل موراشكو، إلى أن الشمس "تمنع انتشار فيروس كورونا" ، ولكن فقط في الطقس الدافئ.