فيديو يفطر القلب.. ساحات المسجد الأقصى فارغة من المصلين وقارئ القرآن بسبب كورونا

بدا مشهد المسجد الأقصى المبارك حزيناً للغاية، إذ خلت ساحاته لأول مرة منذ عقود في اليوم الاول من شهر رمضان، بعد تعليق دخول المصلين اليه، بعد ان على موعدا مع مئات الالاف المصلين القادمين من كل فج في فلسطين.

وأوضح مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني أن تعليق الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، يهدف لسلامة المصلين الوافدين.

وقال السكواني : " شهر رمضان هو شهر الاقصى في فلسطين لكن هذا العام مختلف فالمسجد سيظل خاليا وستتم الصلاة للائمة والعاملين فيه، هذا امر مؤلم وحزين للمسجد المبارك".

من جانبها، قالت ياسمين وزوز التي تسكن في منزلا يلاصق المسجد الاقصى بألم انها لم تعتد على ان تكون الاجواء في الاقصى والقدس خالية منذ ٣٣ عاما، مضيفة:" لم اتخيل ان لا نصل التراويح في الاقصى ككل العام وان يتم تزين باب حطة الذي يعد من اجمل ابواب المسجد في الشهر الفضيل.

فيما كانت المعاناة اضعافا على الاهالي في الضفة الغربية الذين سيحرمون من الوصول للاقصى لعاما اضافي خاصة لكبار السن الذين يسمح لهم الاحتلال بالدخول في الشهر الفضيل، وقال المواطنون لمعا انهم ينتظرون هذا الشهر بفارغ الصبر لزيارة معشوقتهم القدس، لكنهم لن يتمكنوا هذا العام بفعل انتشار فيروس كورونا وتعليق الدخول اليه.