الكنيست يوافق على قوانين غير مسبوقة لضمان عدم "خيانة" نتنياهو لغانتس

وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي على رزمة قوانين غير المسبوقة بالقراءة الأولية للسماح بإنشاء الحكومة الاسرائيلية التي وافق عليها نتنياهو وغانتس.

وأوضحت المصادر الإسرائيلي إلى ان الكنيست الإسرائيلي وافق بالقراءة الأولى على الاتفاق الذي تم التوافق عليه بين حزبي الليكود والأزرق والابيض لضمان عدم قيام أي من الطرفين بتفكيك الحكومة.

وصوت أعضاء الكنيست على تغيير مجموعة متنوعة من القوانين ، بما في ذلك القوانين الأساسية بهدف تشكيل الحكومة الجديدة وحازت تلك القوانين على دعم 62 عضو كنيست جديد 37 معارضا في مشروع القانون الجديد.