آخر إحصائية لوفيات واصابات فيروس كورونا حول العالم

وصلت إحصائية وفيات فيروس كورونا (كوفيد_19) اليوم الجمعة، إل حوالي 186462 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول في الصين.

وتخطت اعداد الإصابات بالفيروس عالمياً حاجز مليونين و675050 إصابة رسميا في 193 دولة، وتعافى منهم 708400 شخص.

يشار إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 49 ألف شخص يوم الخميس، مع متوسط زيادة يومية خلال أبريل نيسان بلغ ألفي وفاة.

وفي حال استمرت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال فقد يصل العدد إلى 50 ألفا يوم الجمعة.

ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 860 ألفا يوم الخميس ولم تبلغ العديد من الولايات عن الحصيلة لديها يوم الخميس بعد.