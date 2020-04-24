طقس أول يوم في رمضان.. طالع طقس فلسطين خلال الـ 24 ساعة القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الجمعة 24 - 4 -2020 أن يطرأ ارتفاع سريع على درجات الحرارة في النصف الأول من النهار نتيجة منخفض خماسيني جاف وساخن ، وتكون الأجواء مغبرة نسبياً مع عواصف رملية محتملة في جنوب البلاد، وتكون الرياح نشطة وقوية خصوصاً جنوب البلاد، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح الاجواء باردة نسبياً في ساعات الليل ، مع فرصة ضعيفة لهطول رذاذ في بعض المناطق ، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية وجافة في النصف الأول من النهار ثم تتحول الى شمالية غربية رطبة ليلاً.

ومن المتوقع أن يطرأ يوم غدٍ السبت انخفاض كبير وحاد على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبياً وامتداد لمنخفض جوي ، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في العديد من المناطق ، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام ، وتكون الرياح غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال أحياناً.

ورجحت الأرصاد الجوية أن يسود الأحد المقبل اجواء باردة بشكل ملحوظ في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهر يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع طقس مستقر ، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للبرودة في معظم المناطق نهاراً وباردة نسبياً في الجبال، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ، وتكون الرياح غربية نهاراً ، ثم تصبح متقلبة ليلاً .