تحميل تطبيق القرآن الكريم 2020 على الموبايل الاندرويد والايفون وبدون نت

إليك تحميل تطبيق القرآن الكريم 2020 على الموبايل بدون انترنت، بعدما ازدادت عمليات البحث عليه على شبكات الانترنت مثل جوجل، لاسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك 2020، من أجل استثمار الوقت في قراءة سور القرآن وآياته، أينما ذهب الشخص.

ويتميز تطبيق القرآن الكريم، بسهولة تحميله وقراءة المصحف الشريف على شاشة الموبايل طوال فترة شهر رمضان، وغيره من الأشهر.

ويسعى الكثيرون إلى ختام المصحف الشريف في شهر رمضان، للتقرب إلى الله عز وجل، لذا يلجؤوا إلى تطبيق القرآن الكريم الفريد، لكسب الطاعات.

تعريف تطبيق القرآن الكريم 2020 :

ويحمل تطبيق القرآن الكريم 2020 في ثناءه سور المصحف الشريف بكافة أصوات المشايخ والقراء وبتلاوة، كما يمكن تحميله بالمجان.

ويعتبر تطبيق القرآن الكريم مكتبة متنقلة يستطيع الشخص تخزينه على هاتفه الذكي أو جهاز اللاب توب، ويستطيع فتحه وقراءة سور القرآن أينما ذهب، كما يمكن استخدامه للناطقين باللغة العربية أو الإنجليزية.

مزايا تطبيق القرآن الكريم 2020 :

ويتميز تطبيق القرآن الكريم 2020 على الموبايل، بصفات عدة، وهي على النحو التالي :

الميزة الأولى : سهولة عمل قسم التلاوات المفضلة، ويمكن وضع كافة التلاوات المفضلة في قائمة واحدة.

الميزة الثانية : سهولة التسجيل من إذاعة القرآن الكريم.

الميزة الثالثة: سهولة تحميل التلاوات لكل قارئ.

الميزة الرابعة : يمكن لتطبيق قرآن الكريم أن يعرض التلاوات المستمع إليها من الاحدُ إلى الاقدم.

الميزة الخامسة : أن واجهة تطبيق القرآن الكريم مصممة بشكل سهل بحيث يمن للمستخدم ان يستعمله دون صعوبة.

الميزة السادسة : صمم تطبيق القرآن الكريم ليسهل على المكفوفين وضعاف النظر استخدامه دون اعناء.

الميزة السابعة : يمكن لمستخدم التطبيق أن يبحث بسهولة مطلقة عن القارئ السور والآيات، كما يستخدم التطبيق 15 لغة.

تفسير تطبيق القرآن الكريم 2020 لسور والآيات :



كما يضيف تطبيق القرآن الكريم، تفسير لآيات سور المصحف الشريف بشكل مجان ودون اللجوء إلى الانترنت وبالغتين العربية والانجليزية، بحيث يمكن القارئ الاطلاع عليها من خلال الضغط على أيقونة التفسير.

تحميل تطبيق القرآن الكريم 2020 لمستخدمي الاندرويد والايفون :

وفي هذه المضمار، فيمكن لمستخدمي الهواتف للاندرويد وللايفون تحميل تطبيق القرآن الكريم على هواتفهم بكل سهوله، للاستماع لأصوات كبار المشايخ.

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