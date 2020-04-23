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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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بريطانيا تدعو لتناول اطعمة غنية بفيتامين "د" لمحاربة وباء "كورونا"

  • فلسطين اليوم - لندن
  • 23:38 - 23 ابريل 2020
أطعمة أطعمة
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دعت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، مواطنيها إلى تناول المكملات الغذائية من فيتامين "د" وذلك لتقوية مناعتهم في وقت تشهد فيه البلاد تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وطالبت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، إلى تناول أطعمة تحتوي على فيامين "د"، خاصة للأشخاص الملازمين داخل منازلهم، في ظل استمرار فرض حظر التجوال والحجر الصحي، للحد من الوباء.

وأوضحت إخصائية أغذية في لندن أليسون تيدستون، أن الأشخاص بحاجة لتناول أطعمة ومكملات غذائية تحتوي على نسب عالية من الفيتامين المذكور، لعدم تعرضهم لأشعة الشمس بشكل كافٍ، بسبب الحجر.

وشدّدت على ضرورة تناول الأشخاص نحو 10 ميكروغرام من فيتامين "د" بشكل يومي لتعزيز مناعتهم، والحفاظ على حياتهم من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هناك اطعمة غنية بفيتامين "د" منها الأسماك الذهنية واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض وحبوب الإفطار وغيره.

وتعد بريطانيا من أكثر الدول تضررًا بجائحة كورونا، بعد ان حصد أرواح مئات الالاف، وإصابات الالاف خلال شهرين، فيما تحاول السلطات جاهدًا لمحاربة الوباء.

 

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