الأردن تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السطات الأردنية ،اليوم الخميس، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما ررفع عدد الإصابات داخل المملكة.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية، أنها سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 437، بينهم تماثل شفاء 315 حالة.

وكانت المملكة الأردنية، قد أعلنت في وقت سابق، عن وفاة سبعة حالات منذُ ظهور الوباء فيها مارس الماضي.

وفي 17 مارس، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله، حالة الطوارئ القصوى في الدولة، بالإضافة لمجموعة إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت قرار العاهل، إغلاق كافة الرحلات الجوية والمرافق العامة والسياحية والترفيهية، بالإضافة إلى حظر التجوال في المدن والمحافظات.

ويواصل فيروس كورونا حصد أرواح الاشخاص حول العالم، إذ أكدت منظمة الصحة العالمية وصول إجمالي وفيات الوباء إلى 188,846، وإصابة أكثر من مليونين و800 ألف، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من الإحصائية.