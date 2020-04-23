الولايات المتحدة تسجل تراجعًا مستمرًا لطلبات إعانات البطالة

ذكرت السلطات الامريكية، اليوم الخميس، أن اعداد المسجلين الأمريكيين الجدد للاستفادة من إعانات البطالة قد تراجعت، خلال الأسبوع الماضي بواقع (4,42 مليون طلب).

وقالت وزارة العمل الامريكية :"إنها سجلت تراجعًا مستمرًا في عدد المسجلين للاستفادة من الإعانات".

وأضافت أن تراجع اكثر من أربعة مليون طلب يبقى في مستوى مرتفع تاريخيًا.

ووفق موقع سكاي نيوز العربية، فقد توقع محللون امريكيون أن يسجل أربعة ملايين طلب جديد هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع قبل الماضي التي وصلت فيه عدد الطلبات إل 5,2 مليون، خاصة في ولاية فلوريدا.

وبلغت نسبة البطالة والعاطلين عن العمل في أمريكا بسبب جائحة فيروس كورونا إلى 26 مليونًا و453 ألفًا، إذ احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في اعداد الإصابات والوفيات بالوباء، وسط ترجيحات بارتفاع نسبة البطالة.

وارتفعت نسبة اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكثر من 800 ألف، ووفاة 46.583 ألف ،بحسب جامعة جونز هوبكنز.