مسلمو بلجيكا يُحيون شهر رمضان 2020 داخل بيوتهم بسبب وباء "كورونا"

يُحيي آلاف مسلمو بلجيكا شهر رمضان الكريم 2020، داخل بيوتهم في ظروف استثنائية فرضتها سلطات البلاد لمحاربة فيروس كورونا المستجد العالمي.

دعت السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، اليوم الخميس، جميع المسلمين في الدولة وهم 700 ألف نسمة بضرورة الالتزام بالتوصيات والارشادات المتبعة من قبل السلطات خلال شهر رمضان المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالبت السلطة التنفيذية من المسلمين بضرورة اتباع نظام التباعد الاجتماعي، في وقت أمرت فيه السلطات بإغلاق المساجد إلى أجل غير مسمى وحظر أي نشاط على الإطلاق، بسبب الوباء.

وعكفت السلطة التنفيذية، على بث الخطابات والمحاضرات الدينية عبر الفيديو كانت قد سجلتها في وقت سابق في المسجد الكبير في بروكسل، لأئمة ووعاظ.

يشار إلى أن السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا تعتبر الهيئة الرسمية التي تمثل المسلمين في الدولة, وتقم لهم كافة التعليمات والارشادات التي تهمهم وتقوم بالتواصل معم للوقوف عمد حاجاتهم.