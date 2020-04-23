إليكم امساكية شهر رمضان في اليمن 2020، بعد أن ازدادت عمليات البحث على شبكات الانترنت العنكبوتية حول امساكية شهر رمضان 2020، للتعرف على أوقات الصلوات الخمسة، في حين أعلنت اليمن والسعودية ودول أخرى أن يوم غدٍ الجمعة أول أيام رمضان المبارك الموافق 24/4/2020.
وفي هذا المقال وضعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إليكم امساكية شهر رمضان في اليمن 2020، ومن خلالها تتعرف بها على أوقات الصلوات الخمسة ووقت السحور والافطار، طول شهر رمضان المبارك.
امساكية شهر رمضان المبارك في اليمن 2020 :
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
04:27 am
|
12:01 pm
|
03:12 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
04:26 am
|
12:01 pm
|
03:11 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
04:25 am
|
12:01 pm
|
03:11 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
04:25 am
|
12:01 pm
|
03:10 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
04:24 am
|
12:01 pm
|
03:09 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
04:23 am
|
12:01 pm
|
03:09 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
04:23 am
|
12:00 pm
|
03:08 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
04:22 am
|
12:00 pm
|
03:08 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
04:21 am
|
12:00 pm
|
03:08 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
04:21 am
|
12:00 pm
|
03:08 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
04:20 am
|
12:00 pm
|
03:09 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
04:20 am
|
12:00 pm
|
03:10 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
04:19 am
|
12:00 pm
|
03:10 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
04:19 am
|
12:00 pm
|
03:11 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
04:18 am
|
12:00 pm
|
03:11 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
04:17 am
|
12:00 pm
|
03:12 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
04:17 am
|
12:00 pm
|
03:13 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
04:16 am
|
12:00 pm
|
03:13 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
04:16 am
|
12:00 pm
|
03:14 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
04:15 am
|
12:00 pm
|
03:14 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
04:15 am
|
12:00 pm
|
03:15 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
04:15 am
|
12:00 pm
|
03:15 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
04:14 am
|
12:00 pm
|
03:16 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
04:14 am
|
12:00 pm
|
03:17 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
04:13 am
|
12:00 pm
|
03:17 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
04:13 am
|
12:00 pm
|
03:18 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
04:13 am
|
12:00 pm
|
03:18 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الخميس
|
28
|
21 مايو, 2020
|
04:12 am
|
12:00 pm
|
03:19 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الجمعة
|
29
|
22 مايو, 2020
|
04:12 am
|
12:00 pm
|
03:19 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
السبت
|
30
|
23 مايو, 2020
|
04:12 am
|
12:00 pm
|
03:20 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن:
وأعلنت السلطات اليمنية، يوم 10 نيسان الحالي، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، في وقت تشهد فيه البلاد حرب مستعرة راح ضحيتها آلاف القتلى والاصابات، وسط تردي الأوضاع المعيشية والصحية.