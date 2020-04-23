إليكم امساكية شهر رمضان في اليمن 2020، بعد أن ازدادت عمليات البحث على شبكات الانترنت العنكبوتية حول امساكية شهر رمضان 2020، للتعرف على أوقات الصلوات الخمسة، في حين أعلنت اليمن والسعودية ودول أخرى أن يوم غدٍ الجمعة أول أيام رمضان المبارك الموافق 24/4/2020.

وفي هذا المقال وضعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إليكم امساكية شهر رمضان في اليمن 2020، ومن خلالها تتعرف بها على أوقات الصلوات الخمسة ووقت السحور والافطار، طول شهر رمضان المبارك.

امساكية شهر رمضان المبارك في اليمن 2020 :

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 1 24 أبريل, 2020 04:27 am 12:01 pm 03:12 pm 06:20 pm 07:50 pm السبت 2 25 أبريل, 2020 04:26 am 12:01 pm 03:11 pm 06:20 pm 07:50 pm الأحد 3 26 أبريل, 2020 04:25 am 12:01 pm 03:11 pm 06:20 pm 07:50 pm الاثنين 4 27 أبريل, 2020 04:25 am 12:01 pm 03:10 pm 06:20 pm 07:50 pm الثلاثاء 5 28 أبريل, 2020 04:24 am 12:01 pm 03:09 pm 06:20 pm 07:50 pm الأربعاء 6 29 أبريل, 2020 04:23 am 12:01 pm 03:09 pm 06:21 pm 07:51 pm الخميس 7 30 أبريل, 2020 04:23 am 12:00 pm 03:08 pm 06:21 pm 07:51 pm الجمعة 8 01 مايو, 2020 04:22 am 12:00 pm 03:08 pm 06:21 pm 07:51 pm السبت 9 02 مايو, 2020 04:21 am 12:00 pm 03:08 pm 06:21 pm 07:51 pm الأحد 10 03 مايو, 2020 04:21 am 12:00 pm 03:08 pm 06:22 pm 07:52 pm الاثنين 11 04 مايو, 2020 04:20 am 12:00 pm 03:09 pm 06:22 pm 07:52 pm الثلاثاء 12 05 مايو, 2020 04:20 am 12:00 pm 03:10 pm 06:22 pm 07:52 pm الأربعاء 13 06 مايو, 2020 04:19 am 12:00 pm 03:10 pm 06:22 pm 07:52 pm الخميس 14 07 مايو, 2020 04:19 am 12:00 pm 03:11 pm 06:23 pm 07:53 pm الجمعة 15 08 مايو, 2020 04:18 am 12:00 pm 03:11 pm 06:23 pm 07:53 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء السبت 16 09 مايو, 2020 04:17 am 12:00 pm 03:12 pm 06:23 pm 07:53 pm الأحد 17 10 مايو, 2020 04:17 am 12:00 pm 03:13 pm 06:24 pm 07:54 pm الاثنين 18 11 مايو, 2020 04:16 am 12:00 pm 03:13 pm 06:24 pm 07:54 pm الثلاثاء 19 12 مايو, 2020 04:16 am 12:00 pm 03:14 pm 06:24 pm 07:54 pm الأربعاء 20 13 مايو, 2020 04:15 am 12:00 pm 03:14 pm 06:24 pm 07:54 pm الخميس 21 14 مايو, 2020 04:15 am 12:00 pm 03:15 pm 06:25 pm 07:55 pm الجمعة 22 15 مايو, 2020 04:15 am 12:00 pm 03:15 pm 06:25 pm 07:55 pm السبت 23 16 مايو, 2020 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:25 pm 07:55 pm الأحد 24 17 مايو, 2020 04:14 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm الاثنين 25 18 مايو, 2020 04:13 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm الثلاثاء 26 19 مايو, 2020 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:26 pm 07:56 pm الأربعاء 27 20 مايو, 2020 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الخميس 28 21 مايو, 2020 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الجمعة 29 22 مايو, 2020 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm السبت 30 23 مايو, 2020 04:12 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن:

وأعلنت السلطات اليمنية، يوم 10 نيسان الحالي، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، في وقت تشهد فيه البلاد حرب مستعرة راح ضحيتها آلاف القتلى والاصابات، وسط تردي الأوضاع المعيشية والصحية.