مفتي الديار الفلسطينية يعلن أن يوم غدٍ الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الخميس، أن يوم غدٍ الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 24/4/2020.

وقال حسين خلال اجتماع له في دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك :"إنه تثبت رؤية شهر هلال رمضان هذه الليلة"، وبناء عليه يكون يوم غدٍ الجمعة اول أيام شهر رمضان.

وهنأ رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ والشتاتِ، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ.

وتقدم بأحر التهاني للقيادةَ الفلسطينيةَ، بحلولِ هذا الشهرِ الفضيلِ، راجيًا المولى عزَّ وجلَّ أنْ يُعينَنا على صيامِهِ وقيامِهِ وأنْ يتقبلَّهُ منا، وأنْ يُعيدَهُ على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركات، وأن يذهب عن الأمتين العربية والإسلامية الوباء.

وفي المقابل، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 23/4/2020، أن يوم غدٍ الجمعة الموافق 24/4/2020، هو أول أيام شهر رمضان المبارك 2020.

وقالت دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالمملكة :" فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه".

وأعلنت كل من الكويت والامارات واليمن وقطر، أن يوم غدٍ الجمعة أول أيام شهر رمضان.