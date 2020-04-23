"الجهاد" تبارك للأسير المحرر جمعة التايه عقب الأفراح عنه من سجون الاحتلال

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، ممثلة بأمينها العام الأخ القائد زياد النخالة وأعضاء مكتبها السياسي وجناحها العسكري "سرايا القدس"، للأسير المحرر القائد جمعة التايه، عقب الافراح عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال دام (18 عامًا).

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير جمعة التايه في تاريخ 24/10/2001، وحينها أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا جائرًا بحقه بالسجن الفعلي لثمانية عشر عاماً ونصف بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لتقرر الافراج عنه اليوم.

بيان حركة الجهاد الاسلامي :

بسم الله الرحمن الرحيم

"ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ، وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"

على أجنحة المحبة والوفاء وبعهد المجاهدين الأحرار والسير على طريق الشهداء ..

تتقدم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، ممثلة بأمينها العام الأخ القائد زياد النخالة وأعضاء مكتبها السياسي وجناحها العسكري "سرايا القدس" ، والهيئة القيادية في سجون الاحتلال ، وكافة الأُطر التنظيمية والسياسية والنقابية والإعلامية ، بأحر التهاني والتبريكات للأخ القائد المجاهد جمعة التايه ، بمناسبة الافراج عنه من سجون الاحتلال.

إنها من البشارات أن تستقبل القائد جمعة التايه والقلوب تتهيأ لصيام رمضان وقيامه وتستقبله بروح مقبلة على الخير والطاعة وإصلاح العلاقة مع الله تبارك وتعالى.

إننا نهنئ أنفسنا وأبناء شعبنا بحرية القائد الواعي والمثقف الصلب ، كما نهنئ أهله وعائلته وإخوانه وتلاميذه في كفر نعمة ورام الله والقدس وكل أنحاء الضفة الصامدة.

والله نسأل أن يكتب له الأجر العظيم عن سنوات عمره التي أمضاها في السجن صابرا صامدا أبيا قدم خلالها سلسلة مستنيرة من الإبداعات الفكرية والأدبية التي أفادت الأجيال .

إننا بهذه المناسبة نؤكد استمرار طريقنا وسعينا الدؤوب لتحرير الأسرى جميعا بعون الله تعالى .