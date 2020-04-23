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امساكية شهر رمضان في الأردن 2020 في جميع مناطق المملكة

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 19:04 - 23 ابريل 2020
امساكية شهر رمضان في الأردن 2020 في جميع مناطق المملكة امساكية شهر رمضان في الأردن 2020 في جميع مناطق المملكة
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إليكم امساكية شهر رمضان في الأردن 2020، في وقت يزداد البحث على شبكات الانترنت مثل جوجل للتعرف على امساكية شهر رمضان المبارك 2020 واوقات الصلوات الخمسة، وسيكون يوم غدٍ الجمعة أول أيام رمضان المبارك الموافق 24/4/2020.

وللاطلاع على امساكية شهر رمضان في الأردن 2020، ومن خلالها تتعرف بها على أوقات الصلوات الخمسة ووقت السحور والافطار، طول شهر رمضان.

 امساكية شهر رمضان في الأردن 2020   :

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الجمعة

1

24 أبريل, 2020

03:27 am

11:34 am

03:13 pm

06:12 pm

07:42 pm

السبت

2

25 أبريل, 2020

03:26 am

11:34 am

03:13 pm

06:13 pm

07:43 pm

الأحد

3

26 أبريل, 2020

03:24 am

11:34 am

03:13 pm

06:13 pm

07:43 pm

الاثنين

4

27 أبريل, 2020

03:23 am

11:34 am

03:13 pm

06:14 pm

07:44 pm

الثلاثاء

5

28 أبريل, 2020

03:22 am

11:34 am

03:13 pm

06:15 pm

07:45 pm

الأربعاء

6

29 أبريل, 2020

03:20 am

11:34 am

03:13 pm

06:15 pm

07:45 pm

الخميس

7

30 أبريل, 2020

03:19 am

11:33 am

03:13 pm

06:16 pm

07:46 pm

الجمعة

8

01 مايو, 2020

03:18 am

11:33 am

03:13 pm

06:17 pm

07:47 pm

السبت

9

02 مايو, 2020

03:17 am

11:33 am

03:13 pm

06:18 pm

07:48 pm

الأحد

10

03 مايو, 2020

03:16 am

11:33 am

03:13 pm

06:18 pm

07:48 pm

الاثنين

11

04 مايو, 2020

03:14 am

11:33 am

03:13 pm

06:19 pm

07:49 pm

الثلاثاء

12

05 مايو, 2020

03:13 am

11:33 am

03:13 pm

06:20 pm

07:50 pm

الأربعاء

13

06 مايو, 2020

03:12 am

11:33 am

03:13 pm

06:20 pm

07:50 pm

الخميس

14

07 مايو, 2020

03:11 am

11:33 am

03:13 pm

06:21 pm

07:51 pm

الجمعة

15

08 مايو, 2020

03:10 am

11:33 am

03:13 pm

06:22 pm

07:52 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت

16

09 مايو, 2020

03:09 am

11:33 am

03:13 pm

06:22 pm

07:52 pm

الأحد

17

10 مايو, 2020

03:07 am

11:33 am

03:13 pm

06:23 pm

07:53 pm

الاثنين

18

11 مايو, 2020

03:06 am

11:33 am

03:13 pm

06:24 pm

07:54 pm

الثلاثاء

19

12 مايو, 2020

03:05 am

11:33 am

03:13 pm

06:25 pm

07:55 pm

الأربعاء

20

13 مايو, 2020

03:04 am

11:33 am

03:13 pm

06:25 pm

07:55 pm

الخميس

21

14 مايو, 2020

03:03 am

11:33 am

03:13 pm

06:26 pm

07:56 pm

الجمعة

22

15 مايو, 2020

03:02 am

11:33 am

03:13 pm

06:27 pm

07:57 pm

السبت

23

16 مايو, 2020

03:01 am

11:33 am

03:13 pm

06:27 pm

07:57 pm

الأحد

24

17 مايو, 2020

03:00 am

11:33 am

03:13 pm

06:28 pm

07:58 pm

الاثنين

25

18 مايو, 2020

03:00 am

11:33 am

03:13 pm

06:29 pm

07:59 pm

الثلاثاء

26

19 مايو, 2020

02:59 am

11:33 am

03:13 pm

06:29 pm

07:59 pm

الأربعاء

27

20 مايو, 2020

02:58 am

11:33 am

03:13 pm

06:30 pm

08:00 pm

الخميس

28

21 مايو, 2020

02:57 am

11:33 am

03:14 pm

06:31 pm

08:01 pm

الجمعة

29

22 مايو, 2020

02:56 am

11:33 am

03:14 pm

06:31 pm

08:01 pm

السبت

30

23 مايو, 2020

02:55 am

11:33 am

03:14 pm

06:32 pm

08:02 pm

امساكية رمضان - الأردن 1 (1)

إصابات فيروس كورونا في المملكة الأردنية :

وأعلنت السلطات الأردنية الشهر الماضي،ش مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقاية داخل مناطق المملكة للحد من انتشار وباء كورونا وتغلغله بين السكان، بينما فرضت حظر التجوال على ملايين الأشخاص بين المدن وفي الاحياء.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأسبوع الحالي، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وبلغت 372 حالة إصابة مقابل 7 وفيات، بينهم شفاء 170 حالة.

 

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