امساكية شهر رمضان في الأردن 2020 في جميع مناطق المملكة

إليكم امساكية شهر رمضان في الأردن 2020، في وقت يزداد البحث على شبكات الانترنت مثل جوجل للتعرف على امساكية شهر رمضان المبارك 2020 واوقات الصلوات الخمسة، وسيكون يوم غدٍ الجمعة أول أيام رمضان المبارك الموافق 24/4/2020.
وللاطلاع على امساكية شهر رمضان في الأردن 2020، ومن خلالها تتعرف بها على أوقات الصلوات الخمسة ووقت السحور والافطار، طول شهر رمضان.
امساكية شهر رمضان في الأردن 2020 :
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
03:27 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:12 pm
|
07:42 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
03:26 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:13 pm
|
07:43 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
03:24 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:13 pm
|
07:43 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
03:23 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:14 pm
|
07:44 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
03:22 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:15 pm
|
07:45 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
03:20 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:15 pm
|
07:45 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
03:19 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:16 pm
|
07:46 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
03:18 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:17 pm
|
07:47 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
03:17 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:18 pm
|
07:48 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
03:16 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:18 pm
|
07:48 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
03:14 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:19 pm
|
07:49 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
03:13 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
03:12 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
03:11 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
03:10 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
03:09 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
03:07 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
03:06 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
03:05 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
03:04 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
03:03 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
03:02 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
03:01 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
03:00 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
03:00 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
02:59 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
02:58 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الخميس
|
28
|
21 مايو, 2020
|
02:57 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
الجمعة
|
29
|
22 مايو, 2020
|
02:56 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
السبت
|
30
|
23 مايو, 2020
|
02:55 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm
إصابات فيروس كورونا في المملكة الأردنية :
وأعلنت السلطات الأردنية الشهر الماضي،ش مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقاية داخل مناطق المملكة للحد من انتشار وباء كورونا وتغلغله بين السكان، بينما فرضت حظر التجوال على ملايين الأشخاص بين المدن وفي الاحياء.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأسبوع الحالي، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وبلغت 372 حالة إصابة مقابل 7 وفيات، بينهم شفاء 170 حالة.