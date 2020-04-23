السعودية تسجل شفاء عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أنّها سجلت شفاء عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرفع عدد الحالات الذين تماثلوا الشفاء في المملكة إلى 1925 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية، انها رصدت 113 حالة تعافي من الوباء، فيما سجلت 1158 إصابة جديدة بالفيروس، وبهذا يصل عدد الإصابات في المملكة على 13 ألفًا و930.

وبيّنت أنها سجلت سبع حالات وفيات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 121.

وكانت السعودية قد أعلنت الاسبوع الحالي، عن تخفيف الإجراءات الوقائية المفروضة بسبب جائحة كورونا على المواطنين في مناطق عدة، لإتاحة مزيد من الوقت لشراء الاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان، داخل نطاق الحي السكني الذين يقبعون فيه.

ووفق بيان المملكة، فأنها ستسمح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي طبقت فيها حظر التجوال ومنعتهم من التنقل على مدار الساعة، من أجل قضاء الاحتياجات الضرورية.

عالميًا، أعلنت وزارة منظمة الصحة العالمية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من 186,388، وإصابة أكثر من مليونين و600 ألف، معظمهم من الولايات المتحدة واسبانيا وفرنسا.