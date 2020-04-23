الصحة بغزة: لا إصابات جديدة في غزة وتعافي من فيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الخميس، بتسجيل حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 10، فيما لا تزال 7 حالات مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة خلال الايجاز اليومي الحكومني، إنه يوجد لا إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع الفحوصات كانت سليمة.

وأكد ان وزارة الصحة تكثف من إجراءاتها الاحترازية لتحصين المجتمع لمواجهة وباء كورونا مع حلول شهر رمضان المبارك، مبينًا أن الفحوصات المخبرية التي أجراها المختبر المركزي منذ أمس وحتى اللحظة للمستضافين وحالات الاشتباه جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تتابع 1962 مستضاف داخل 24 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة.

ودعا القدرة، كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة الذي اطلقته وزارة الصحة لتوفير الادوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة مواجهة كورونا.

ولفتت الصحة، أن الوضع الصحي لأهلنا في القدس المحتلة مقلق للغاية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن ذلك يستوجب من كافة الاطراف العمل بجدية في رفع المعاناة عنهم والزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوفير متطلبات الوقاية والعلاج لهم.

كما أكد أن وزارة الصحة استطاعت مع الجهات المعنية تطويع كافة الجهود، من اجل البدء الفعلي في تقديم الخدمات والجرعات العلاجية لمرضى الأروام في مستشفى الحياة التخصصي بغزة، للتخفيف من معاناتهم ومشقة وصولهم لمستشفيات القدس لاسيما مع تفشي الوباء.

وطالب، القدرة، أصحاب المراكز والأسواق التجارية الى الالتزام بالخطوات الاحترازية خلال التسوق من خلال، (المحافظة على التباعد بين المتسوقين بما لا يقل عن متر ونصف – الالتزام بارتداء الكمامة -تطهير وتنظيف الايدي – تطهير وتنظيف الاسطح كثيرة الملامسة بما لا يقل عن 3 مرات يومياً).

وبيّن أن فرق مراقبة الأغذية بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة الاقتصاد تواصل عملها المكثف لضبط الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك.

كما دعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة إلى مزيد من الحذر والتزام المنازل، وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

وأشار القدرة إلى ان وزارة الصحة، أطلقت منظومة الكترونية تمكن الجمهور الحصول على خدمة طبية استشارية تفاعلية عبر موقعها الالكتروني، إلى جانب تطبيق صحتي عبر الهواتف الذكية .