بريطانيا تسجل 616 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الخميس، 616 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات، وفق ما اعلنت عنه السلطات البريطانية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العُمانية تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1716.

وفي الهند، أفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21393 وعدد الوفيات إلى 681 وعدد المتعافين 4258.

أما في السودان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 162 حالة.

على الصعيد ذاته، أعلنت الصين عن 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتؤكد عدم تسجيل أي وفيات جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 82798 والوفيات 4632.

وفي دولة المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي المصابين في إلى 3446 حالة.

وأصيب ما يزيد عن مليونا و500 ألف مصاب حتى اللحظة حول العالم، ووفاة ما يزيد على 184 ألفا، حيث تعتبر أمريكا الأكثر تضررا بين دول العالم جراء فيروس كورونا.