يبحث المواطن في المملكة العربية السعودية عن امساكية شهر رمضان 2020 في السعودية، والذي يبدأ يوم الجمعة المقبل 21/4/2020، وللاطلاع امساكية شهر رمضان 2020، لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة، حيث تستطيع التعرف موعد ساعة الافطار وموعد ساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام.

امساكية شهر رمضان في السعودية - مكة المكرمة 2020

وفي هذا المقال، سنرفق إليكم امساكية شهر رمضان في السعودية، حيث قررت السلطات السعودية تجديد تعليق الصلاة في مساجد السعودية ومكة المكرمة في شهر رمضان2020 جراء انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19"، حسب ما أعلنت عنه السلطات السعودية.

وهنا إمساكية شهر رمضان في السعودية 2020، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، للتعرف على مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور.

امساكية شهر رمضان في السعودية ومكة المكرمة 2020

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الجمعة 1 24 أبريل 4:24 4:34 5:54 12:19 3:42 6:44 8:44 السبت 2 25 4:23 4:33 5:54 12:19 3:41 6:44 8:44 الاحد 3 26 4:23 4:33 5:53 12:18 3:41 6:44 8:44 الاثنين 4 27 4:22 4:32 5:52 12:18 3:40 6:45 8:45 الثلاثاء 5 28 4:21 4:31 5:52 12:18 3:40 6:45 8:45 الاربعاء 6 29 4:20 4:30 5:51 12:18 3:40 6:45 8:45 الخميس 7 30 4:19 4:29 5:50 12:18 3:39 6:46 8:46 الجمعة 8 1 مايو 4:18 4:28 5:50 12:18 3:39 6:46 8:46 السبت 9 2 4:18 4:28 5:49 12:18 3:39 6:47 8:47 الاحد 10 3 4:17 4:27 5:48 12:18 3:38 6:47 8:47 الاثنين 11 4 4:16 4:26 5:48 12:17 3:38 6:47 8:47 الثلاثاء 12 5 4:15 4:25 5:47 12:17 3:38 6:48 8:48 الاربعاء 13 6 4:14 4:24 5:47 12:17 3:37 6:48 8:48 الخميس 14 7 4:14 4:24 5:46 12:17 3:37 6:49 8:49 الجمعة 15 8 4:13 4:23 5:46 12:17 3:37 6:49 8:49 السبت 16 9 4:12 4:22 5:45 12:17 3:36 6:50 8:50 الاحد 17 10 4:12 4:22 5:45 12:17 3:36 6:50 8:50 الاثنين 18 11 4:11 4:21 5:44 12:17 3:36 6:50 8:50 الثلاثاء 19 12 4:10 4:20 5:44 12:17 3:35 6:51 8:51 الاربعاء 20 13 4:10 4:20 5:43 12:17 3:35 6:51 8:51 الخميس 21 14 4:09 4:19 5:43 12:17 3:35 6:52 8:52 الجمعة 22 15 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:52 8:52 السبت 23 16 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:53 8:53 الاحد 24 17 4:07 4:17 5:41 12:17 3:34 6:53 8:53 الاثنين 25 18 4:07 4:17 5:41 12:17 3:34 6:53 8:53 الثلاثاء 26 19 4:06 4:16 5:41 12:17 3:34 6:54 8:54 الاربعاء 27 20 4:06 4:16 5:40 12:17 3:33 6:54 8:54 الخميس 28 21 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 الجمعة 29 22 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 السبت 30 23 4:04 4:14 5:40 12:18 3:33 6:56 8:56

إمساكية شهر رمضان في السعودية2020، وهي من اهم ما يبحث عنها المواطن في السعودية للتعرف على مواعيد الصلاة وموعد السحور، وقد أرفقنا لكم سابقا هذه الامساكية، محددة باليوم والوقت بالتاريخ الهجري والميلادي.