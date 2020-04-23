امساكية شهر رمضان في لندن وبريطانيا والمملكة المتحدة 2020

نقدم إليكم في هذا المقال امساكية شهر رمضان في لندن 2020، وفي باقي المملكة المتحدة، حيث يزداد البحث في محركات جوجل عبر الانترنت للاطلاع على امساكية شهر رمضان المبارك 2020، والذي يبدأ غدًا الجمعة في غالبية البلاد حول العالم 24/4/2020.
وهذه هي امساكية شهر رمضان في لندن وبريطانيا 2020، حيث تستطيع التعرف على أوقات الصلوات المفروضة، وموعد الافطار والسحور في شهر رمضان المبارك.
امساكية شهر رمضان في لندن وبريطانيا 2020
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الجمعة
|1
|24 أبريل, 2020
|03:12 am
|01:22 pm
|05:21 pm
|08:45 pm
|10:15 pm
|السبت
|2
|25 أبريل, 2020
|03:07 am
|01:22 pm
|05:22 pm
|08:47 pm
|10:17 pm
|الأحد
|3
|26 أبريل, 2020
|03:02 am
|01:21 pm
|05:23 pm
|08:49 pm
|10:19 pm
|الاثنين
|4
|27 أبريل, 2020
|02:57 am
|01:21 pm
|05:23 pm
|08:51 pm
|10:21 pm
|الثلاثاء
|5
|28 أبريل, 2020
|02:51 am
|01:21 pm
|05:24 pm
|08:53 pm
|10:23 pm
|الأربعاء
|6
|29 أبريل, 2020
|02:46 am
|01:21 pm
|05:25 pm
|08:54 pm
|10:24 pm
|الخميس
|7
|30 أبريل, 2020
|02:40 am
|01:21 pm
|05:26 pm
|08:56 pm
|10:26 pm
|الجمعة
|8
|01 مايو, 2020
|02:33 am
|01:21 pm
|05:27 pm
|08:58 pm
|10:28 pm
|السبت
|9
|02 مايو, 2020
|02:27 am
|01:21 pm
|05:27 pm
|09:00 pm
|10:30 pm
|الأحد
|10
|03 مايو, 2020
|02:19 am
|01:20 pm
|05:28 pm
|09:02 pm
|10:32 pm
|الاثنين
|11
|04 مايو, 2020
|02:11 am
|01:20 pm
|05:29 pm
|09:04 pm
|10:34 pm
|الثلاثاء
|12
|05 مايو, 2020
|02:01 am
|01:20 pm
|05:30 pm
|09:06 pm
|10:36 pm
|الأربعاء
|13
|06 مايو, 2020
|01:48 am
|01:20 pm
|05:31 pm
|09:08 pm
|10:38 pm
|الخميس
|14
|07 مايو, 2020
|01:21 am
|01:20 pm
|05:31 pm
|09:09 pm
|10:39 pm
|الجمعة
|15
|08 مايو, 2020
|01:21 am
|01:20 pm
|05:32 pm
|09:11 pm
|10:41 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|السبت
|16
|09 مايو, 2020
|01:21 am
|01:20 pm
|05:33 pm
|09:13 pm
|10:43 pm
|الأحد
|17
|10 مايو, 2020
|01:20 am
|01:20 pm
|05:34 pm
|09:15 pm
|10:45 pm
|الاثنين
|18
|11 مايو, 2020
|01:20 am
|01:20 pm
|05:34 pm
|09:17 pm
|10:47 pm
|الثلاثاء
|19
|12 مايو, 2020
|01:20 am
|01:20 pm
|05:35 pm
|09:18 pm
|10:48 pm
|الأربعاء
|20
|13 مايو, 2020
|01:20 am
|01:20 pm
|05:36 pm
|09:20 pm
|10:50 pm
|الخميس
|21
|14 مايو, 2020
|01:20 am
|01:20 pm
|05:36 pm
|09:22 pm
|10:52 pm
|الجمعة
|22
|15 مايو, 2020
|01:20 am
|01:20 pm
|05:37 pm
|09:24 pm
|10:54 pm
|السبت
|23
|16 مايو, 2020
|01:20 am
|01:20 pm
|05:38 pm
|09:25 pm
|10:55 pm
|الأحد
|24
|17 مايو, 2020
|01:20 am
|01:20 pm
|05:38 pm
|09:27 pm
|10:57 pm
|الاثنين
|25
|18 مايو, 2020
|01:20 am
|01:20 pm
|05:39 pm
|09:29 pm
|10:59 pm
|الثلاثاء
|26
|19 مايو, 2020
|01:21 am
|01:20 pm
|05:40 pm
|09:30 pm
|11:00 pm
|الأربعاء
|27
|20 مايو, 2020
|01:21 am
|01:20 pm
|05:40 pm
|09:32 pm
|11:02 pm
|الخميس
|28
|21 مايو, 2020
|01:21 am
|01:20 pm
|05:41 pm
|09:34 pm
|11:04 pm
|الجمعة
|29
|22 مايو, 2020
|01:21 am
|01:20 pm
|05:42 pm
|09:35 pm
|11:05 pm
|السبت
|30
|23 مايو, 2020
|01:21 am
|01:20 pm
|05:42 pm
|09:37 pm
|11:07 pm
للمزيد من إمساكيات شهر رمضان المبارك 2020 لجميع الدول في العالم، يمكنكم متابعة موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للتعرف على امساكية شهر رمضان 2020.