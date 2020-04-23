امساكية شهر رمضان في لندن وبريطانيا والمملكة المتحدة 2020

نقدم إليكم في هذا المقال امساكية شهر رمضان في لندن 2020، وفي باقي المملكة المتحدة، حيث يزداد البحث في محركات جوجل عبر الانترنت للاطلاع على امساكية شهر رمضان المبارك 2020، والذي يبدأ غدًا الجمعة في غالبية البلاد حول العالم 24/4/2020.

وهذه هي امساكية شهر رمضان في لندن وبريطانيا 2020، حيث تستطيع التعرف على أوقات الصلوات المفروضة، وموعد الافطار والسحور في شهر رمضان المبارك.

امساكية شهر رمضان في لندن وبريطانيا 2020

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 1 24 أبريل, 2020 03:12 am 01:22 pm 05:21 pm 08:45 pm 10:15 pm السبت 2 25 أبريل, 2020 03:07 am 01:22 pm 05:22 pm 08:47 pm 10:17 pm الأحد 3 26 أبريل, 2020 03:02 am 01:21 pm 05:23 pm 08:49 pm 10:19 pm الاثنين 4 27 أبريل, 2020 02:57 am 01:21 pm 05:23 pm 08:51 pm 10:21 pm الثلاثاء 5 28 أبريل, 2020 02:51 am 01:21 pm 05:24 pm 08:53 pm 10:23 pm الأربعاء 6 29 أبريل, 2020 02:46 am 01:21 pm 05:25 pm 08:54 pm 10:24 pm الخميس 7 30 أبريل, 2020 02:40 am 01:21 pm 05:26 pm 08:56 pm 10:26 pm الجمعة 8 01 مايو, 2020 02:33 am 01:21 pm 05:27 pm 08:58 pm 10:28 pm السبت 9 02 مايو, 2020 02:27 am 01:21 pm 05:27 pm 09:00 pm 10:30 pm الأحد 10 03 مايو, 2020 02:19 am 01:20 pm 05:28 pm 09:02 pm 10:32 pm الاثنين 11 04 مايو, 2020 02:11 am 01:20 pm 05:29 pm 09:04 pm 10:34 pm الثلاثاء 12 05 مايو, 2020 02:01 am 01:20 pm 05:30 pm 09:06 pm 10:36 pm الأربعاء 13 06 مايو, 2020 01:48 am 01:20 pm 05:31 pm 09:08 pm 10:38 pm الخميس 14 07 مايو, 2020 01:21 am 01:20 pm 05:31 pm 09:09 pm 10:39 pm الجمعة 15 08 مايو, 2020 01:21 am 01:20 pm 05:32 pm 09:11 pm 10:41 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء السبت 16 09 مايو, 2020 01:21 am 01:20 pm 05:33 pm 09:13 pm 10:43 pm الأحد 17 10 مايو, 2020 01:20 am 01:20 pm 05:34 pm 09:15 pm 10:45 pm الاثنين 18 11 مايو, 2020 01:20 am 01:20 pm 05:34 pm 09:17 pm 10:47 pm الثلاثاء 19 12 مايو, 2020 01:20 am 01:20 pm 05:35 pm 09:18 pm 10:48 pm الأربعاء 20 13 مايو, 2020 01:20 am 01:20 pm 05:36 pm 09:20 pm 10:50 pm الخميس 21 14 مايو, 2020 01:20 am 01:20 pm 05:36 pm 09:22 pm 10:52 pm الجمعة 22 15 مايو, 2020 01:20 am 01:20 pm 05:37 pm 09:24 pm 10:54 pm السبت 23 16 مايو, 2020 01:20 am 01:20 pm 05:38 pm 09:25 pm 10:55 pm الأحد 24 17 مايو, 2020 01:20 am 01:20 pm 05:38 pm 09:27 pm 10:57 pm الاثنين 25 18 مايو, 2020 01:20 am 01:20 pm 05:39 pm 09:29 pm 10:59 pm الثلاثاء 26 19 مايو, 2020 01:21 am 01:20 pm 05:40 pm 09:30 pm 11:00 pm الأربعاء 27 20 مايو, 2020 01:21 am 01:20 pm 05:40 pm 09:32 pm 11:02 pm الخميس 28 21 مايو, 2020 01:21 am 01:20 pm 05:41 pm 09:34 pm 11:04 pm الجمعة 29 22 مايو, 2020 01:21 am 01:20 pm 05:42 pm 09:35 pm 11:05 pm السبت 30 23 مايو, 2020 01:21 am 01:20 pm 05:42 pm 09:37 pm 11:07 pm

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