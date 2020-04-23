الصليب الأحمر يتبرع بمعداتٍ طبية لمستشفيات قطاع غزة

تبرّع الصليب الأحمر، اليوم الخميس، بشحنة من معدات العناية المركّزة الحيوية لمستشفيات قطاع غزة.

وحذر الصليب في الوقت ذاته، انه يجب بذل المزيد من الجهد لتجهيز القطاع للتعامل مع انتشارٍ أوسع لفيروس كوروناِ "كوفيد-19".

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في "إسرائيل" والأراضي المحتلة، دانييل دوفيلار: "إنّ احتمال خروج كوفيد-19 عن السيطرة في قطاع غزة أمرٌ مخيف نظراً لهشاشة القطاع الصحي والكثافة السكانية المرتفعة في القطاع.

واضاف دوفيلار:" حتى اللحظة لم يُسجل سوى عدد قليل من الحالات في غزة، ولكنها بحاجة إلى البقاء في حالة تأهّب قصوى".

وأشار إلى أن المعدات التي تم توفيرها ستساعد في تحقيق ذلك، مبينًا القطاع بحاجة إلى المزيد لكي تتمكّن المرافق الصحية المحلية من التعامل مع السيناريوهات المختلفة التي قد تطرأ، بما في ذلك السيناريو الأسوأ.

وشملت تبرعات الصليب الأحمر، جهاز تنفس صناعي، وشاشات مراقبة المرضى وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة الشفط والمضخات، لافتة أنها معدّات رئيسية لعلاج الحالات الحرجة من مرضى كوفيد-19.

وحتى قبل حدوث الجائحة،

وأوضح دوفيلار ، أن غزة كانت قبل الجائحة تقف في مواجهة إشكاليات جدّية مستمرة تؤثر على جودة الرعاية الصحية المتاحة لسكانها، مشيرًا إلى أم القطاع الصحي يحتوي على حوالي 110 أسرّة للعناية المركّزة للبالغين، معظمها مشغولٌ بالفعل، وهناك 93 جهاز تنفّس صناعي فقط في وحدات العناية المركّزة، مقابل 2 مليون نسمة.

وأكد أن اللجنة الدولية تعمل على تحسين البنية التحتية في مستشفى غزة الأوروبي، مبينة انه المرفق الأساسي المسؤول عن علاج حالات كوفيد-19 في قطاع غزة.

كما بيّن أنها تعمل على بناء مرفق لمكافحة العدوى في المستشفى، وإعادة تأهيل محطة معالجة المياه، مضيفًا أنها تخطط لتقديم تبرعاتٍ لمعدات الحماية الشخصية لضمان حماية جميع الموظفين في المنشأة بشكلٍ كافٍ.

على الصعيد ذاته، تبرعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في كل من غزة ورام الله بشحنات من مواد النظافة، وملابس واقية مثل الأقنعة الجراحية والنظارات الواقية.

أكمل السيد دوفيلار قائلاً: "تقف الجمعيات الوطنية في الطليعة عندما نتحدّث عن مكافحة كوفيد-19، فهي تؤدي عملاً مذهلاً في ظل ظروفٍ استثنائيةٍ وصعبةٍ للغاية. وإننا نقف جنباً إلى جنب مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في هذه اللحظة ونحن بأمس الحاجة إلى ذلك."

ووصل عدد المصابين بكورونا إلى 300 حالة في الضفة المحتلة حتى كتابة هذا التقرير، إلى جانب 17 حالة مؤكّدة في قطاع غزة، جميعهم في الحجر الصحي أو قد تعافوا بالفعل.

وتابع دوفيلار: "لا يُعتقد أنّ كوفيد-19 قد انتشر بالفعل داخل حدود غزة حتى الآن، لكن السلطات تعمل على فرض القيود على التجمعات وتشجّع الأفراد على البقاء في منازلهم كإجراءٍ وقائيّ".

وأطلقت اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مؤخّراً نداءً دولياً للتمويل بقيمة 823 مليون دولار أمريكي لمحاربة كوفيد-19، وكان من بين هذه الأموال 256 مليون دولار أمريكي للجنة الدولية لمكافحة الفيروس في البلدان المتضررة من النزاع، بما في ذلك حوالي 9 ملايين دولار أمريكي لإسرائيل والأراضي المحتلة.