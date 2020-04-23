منظمة الصحة تصدر إرشادات ونصائح للسلامة خلال رمضان

أصدرت منظمة الصحية العالمية، اليوم الخميس، بيانا صحفيًا بشأن إرشادات للسلامة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت المنظمة، أن قانون التباعد الاجتماعي يعد أحد الأساسيات في هذه المرحلة، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وذكرت منظمة الصحة تعليمات للالتزام والوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الذي يهل علينا غدا الجمعة.

وطالب الصحة، النظر جديًا حول إلغاء المحافل الاجتماعية والدينية وتعويضها بالبدائل الافتراضية، مشددة على قانون التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات في الأماكن المرتبطة بالأنشطة الرمضانية الاعتيادية، مثل جلسات الإفطار الجماعية والولائم.

ودعت كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة للبقاء في منازلهم، بما أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، على أهمية النظافة الشخصية وعمليات التعقيم، وشنر المزيد من النصائح المرئية حول كورونا خلال شهر رمضان.

وعلى صعيد أعمال البر والزكاة، قالت إنه يجب القيام بها في إطار تدابير مشددة من التباعد الجسدي والتعقيم.

وأكدت منظمة الصحة، أنه لا يوجد مانع حول صيام الأصحاء، داعيًا المصابين بالفيروس للمراجعة طبيبهم حول ذلك

كما أكدت على ضرورة اعتناء الجميع بالصحة النفسية، وطمأنة الأشخاص بأنه لا يزال بإمكانهم ممارسة طقوسهم واستقبال شهر رمضان المبارك.