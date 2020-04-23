توفي بـ"كورونا"..من هو الطبيب المصري الملقب بـ"طبيب القارات"؟

أفادت مصادر اعلامية، اليوم الخميس، بوفاة الطبيب المصري مدحت عطا الله الذي كان يعمل في هيئة الصحة البريطانية عقب إصابته بفيروس كورونا.

وعمل عطا الله كمختص في طب الشيخوخة في مستشفى رويال دونكاستر الطبي شمالي إنجلترا.

وارتفع عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا بعد وفاة الطيب عطا الله 119 شخصًا، جراء كورونا، بينهم 11 طبيبا من أصول عربية.

يشار إلى مدحت عطا الله، انتقل مصر للعمل في بريطانيا قبل نحو 20 عاما، حيث أشاد به زملاؤه ووصفوه ب"الإنسان مميز جداً" و"البطل الحقيقي" في هيئة الصحة الوطنية البريطانية".

على الصعيد ذاته، قال المدير الطبي لمستشفيات دونكاستر وباسيتلاو التعليمي، تيم نوبل، والرئيس التنفيذي، ريتشارد باركر الطبيب المصري: "كان زميلنا الدكتور عطا الله، الذي يحظى بشعبية وتقدير كبيرين، إنسانًا مميزًا جدًا ومارس مهنة الطب في ثلاث قارات طوال حياته المهنية، مما أسهم في إنقاذ حياة الكثيرين."

وأضاف البيان: "لقد كان رجلاً يحظى بالاحترام الجليل، وسوف نفتقده جميعا بشكل كبير".