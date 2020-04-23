ما هو العامل الحاسم في مواجهة "كورونا"؟.. الصليب الأحمر يجيب!!

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية هو العامل الحاسم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء في محادثة بين الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بشأن تعزيز التعاون بينهما، لزيادة كفاءة الحرب على وباء كورونا (كوفيد 19).

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، إن التعاون بين اللجنة ومنظمة الصحة العالمية يمثل عاملا حاسما في مواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "أجريت محادثة بناءة مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، لدعم التعاون بيننا خاصة في المناطق التي يوجد بها أنظمة ضحية هشة".

وتابع: "حماية الناس وتوفير وسائل مناسبة للاستجابة وفقا للظروف المحلية لكل منطقة، سيكون عاملا حاسما في تعاملنا مع الوباء".

وتعم حالة الطوارئ في الدول الموبوءة بفيروس كورونا، وسط اجراءات مشددت، تنوعت، بحظر الطيران وفرض منع التجول وعزل مناطق بالكامل، إضافة غلى إغلاق المساجد والكنائس واماكن التجمعات، في الوقت الذي تخطط فيه بعض الدول للتخفيف من وطأة الاجراءات الاحترازية، الأمر الذي حذرت منه منظمة الصحة.

وارتفعت أعداد المصابين بكورون إلى ما يزيد عن 2.5 مليون مصاب، وبلغت حالات الوفاة نحو 178 ألف حالة وفاة، وفقا أخر الاحصائيات، أمس الأربعاء.

الجدير بالذكر، أن امريكا تحتل المركز الأول في العالم بعدد الاصابات والوفيات، حيث وصل عدد المصابين إلى 825 ألف مصاب وأكثر من 25 ألف حالة وفاة.