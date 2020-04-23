ايران تستدعي سفير مصالح أمريكا وتهدد بتدمير الارهاب في الخليج الفارسي

استدعت إيران، اليوم الخميس، السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأمريكية لديها، بشأن الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج.

ووفق هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، فقد تسلّم السفير رسالة لنقلها للولايات المتحدة مفادها أن إيران ستدافع بقوة عن حقوقها الملاحية في الخليج وسترد على أي تهديدات.

على الصعيد ذاته، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بأن إيران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة "التحرش" بالسفن الأمريكية.

وقال سلامي في تصريح للتلفزيون الرسمي: "أمرت قواتنا البحرية بتدمير أي قوة إرهابية أمريكية في الخليج الفارسي تهدد أمن السفن العسكرية أو غير العسكرية الإيرانية".

وأضاف "أمن الخليج الفارسي جزء من أولويات إيران الاستراتيجية".