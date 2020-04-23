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الاحتلال يفرج عن القيادي جمعة التايه بعد 18 عاماً في الأسر

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:07 - 23 ابريل 2020
الاسير القيادي جمعة التايه الاسير القيادي جمعة التايه
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أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي جمعة عبد الله خليل التايه ( 51 عاماً ) من قرية كفر نعمة قضاء رام الله .

يشار إلى أن القيادي التايه اعتقل في تاريخ 24/10/2001م، وخضع للتحقيق القاسي لأكثر من شهرين ونصف، حيث أصيب بالشقيقة نتيجة التعذيب.

وبعد عامين من اعتقاله في السجون الاسرائيلية، أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي ثمانية عشر عاما ونصف بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال.

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