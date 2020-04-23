رابط التسجيل في مبادرة عودة 2020 عبر منصة ابشر (تفاصيل كاملة)

يبحث المقيمين عن السعودية عن رابط التسجيل في مبادرة عودة 2020 عبر منصة ابشر ، والتي تتيح للمقيمين في السعودية، ممن يحملون تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة الخروج النهائي، من العودة إلى بلادهم.

وهناك مجموعة من الخطوات للتسجيل في مباردة عودة 2020 عبر منصة ابشر يمكن اتباعها للتسجيل بسهولة ودون أي عقبات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود السعودية للتعامل مع أزمة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، على مستوى السعوديين والمقيمين.

رابط التسجيل في مبادرة عودة 2020

ويمكن الاستفادة من مبادرة عودة عبر منصة ابشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية .

مــــــن هُنــــــــــــا

اختيار أيقونة عودة وتعبئة الحقول التالية :

رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – مدينة المغادرة – مطار الوصول .

يشار إلى وجود ضغط كبير على الموقع ويمكن أن لا يستجيب من المحاولة الأولى، لذا عليك تكرار محاولة الدخول للموقع حتى يتاح لك.

يذكر أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك تسهيلًا للمقيمين للاستفادة من المبادرة.





مبادرة عودة ومنصة أبشر

وأطلق مبادرة عودة 2020 خادم الحرمين الشريفين في السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز من خلال وزارة الداخلية.

أعلنت وزارة الداخلية بأن حالات المغادرة ستكون من خلال المطارات التالية :

مطار الملك خالد الدولي في الرياض

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

مطارة محمد بن عبد العزيز في المدينة

مطار الأمير محمد بن فهد بالدمام

سيتم اتاحة الفرصة للوافدين المستفيدين من الخدمات الموجودة خارج المدن لرحلاتهم بإمكانية الوصول إلي المطار للمغادرة بعد اتمام جميع الاجراءات التي تخص السفر.

الجدير بالذكر يذكر أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة.

وسيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحًا بها موعد الرحلة، ورقم التذكرة، وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وقالت منصة أبشر عبر تويتر: " تم إطلاق خدمة "عودة" والتي تُمكّن المقيمين المتواجدين داخل المملكة من تقديم طلب عودة إلى بلدانهم بشكل إلكتروني خلال فترة جائحة كورونا عبر منصة أبشر".