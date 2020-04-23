"بي إن سبورت" توجه رسالة مهمة للدوري الانجليزي ما علاقة السعودية؟

نشرت مجموعة قنوات بي إن سبورت "beIN" الرياضية القطرية تغريدة طالبت فيها رابطة الدوري الإنجليزي التحقق من خلفية المالكين والمديرين لصفقة استحواذ محتملة على نادي نيوكاسل يونايتد.

وكالة قنا القطرية قالت: "إن مجموعة قنوات بي ان سبورت نشرت رسالتين تتعلق بتقارير عن صفقة استحواذ محتملة على النادي الانجليزي مشيرة إلى أن الاطراف التي تسعى لهذا الاستحواذ هم نفسهم الاطراف المسؤولين عن سرقة حقوق النشر لمجموعة قنوات بي إن سبورت.

الرئيس التنفيذي لقنوات بي إن سبورت يوسف العبيدلي قال: "في حال ثبتت صحة التقارير بشأن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، فإننا نرى ما يلي:

من الضروري أن يجري الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقًا كاملًا لخلفية المشتري المحتمل للنادي يشمل جميع المديرين والمسؤولين وغيرهم من ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الكيانات السعودية الأخرى المشاركة في الاستحواذ أو تقدم أي تمويل فيه.

من الواضح أن هناك عدة أسباب تجعل أطرافاً أخرى تدعو إلى إجراء هذا التحقيق إلا أن طلبنا يستند تماماً على قيام السعودية في الماضي والحاضر بسرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك والأندية الأعضاء في الرابطة.

ودعت بي إن سبورت الدوري الإنجليزي إلى أن يأخذ في الاعتبار الدور المباشر للمملكة العربية السعودية (وهي المالك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي) في إطلاق خدمة beoutQ والترويج لها وتشغيلها، وهو التحدي الذي واجه الدوري الممتاز نفسه ويستمر في مواجهته.

وكانت قناة الإخبارية السعودية قد نشرت تقريرا مصورا تحدثت فيه عن قرب الصندوق الاستثماري السعودي من الاستحواذ على النادي الإنجليزي بعد إيداع الأموال وتبادل الأوراق مع مالكه مايك أشلي.

وبحسب القناة فإن قيمة الصفقة ستبلغ 300 مليون جنيه إسترليني، ليستحوذ الصندوق على 80 في المئة من النادي فيما ستكون 10 في المئة من حصة الأخوين ديفيد وسيمون روبين و 10 في المئة لمهندسة الصفقة أماندا ستافيلي.