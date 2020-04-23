ميركل: ألمانيا مازالت في بداية وباء كوفيد-19

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس أن بلادها مازالت في بداية وباء كوفيد-19، وأنه يتعين على الألمان التعايش معه لفترة طويلة.

وقالت ميركل اليوم الخميس: "لسنا في المرحلة الأخيرة من الوباء، إنما ما زلنا في البداية.. واكتسبنا بعض الوقت"، مشيرة إلى أنه تم استغلال هذا جيدا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في ألمانيا بمقدار 2352 حالة، وبلغ الإجمالي 148046 إصابة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثالث على التوالي.

كما سجت ألمانيا 215 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 5094 حالة.