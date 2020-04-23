الكشف عن ثغرة أمنية خطيرة في أجهزة آيفون وآيباد منذ 6 سنوات

تواصل شرطة آبل اصلاح ما كشفته من ثغرات أمنية خطيرة عرضت أكثر من نصف مليار هاتف آيفون وآيباد للاختراق منذ 6 سنوات ماضية.

يُشار إلى أن شركة زيكويس هي التي اكتشفت الخلل البرمجي في أجهزة آيباد وذلك خلال تحقيقها في هجوم الكتروني متطور تعرض له احد العملاء نهاية العام الماضي 2019.

الرئيس التنفيذي لشركة زيكوبس زوك أفراهام قال: "لدينا دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن 6 عمليات اختراق إلكترونية".

وفي ذات السياق اعترف المتحدث باسم شركة آبل، بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني لأبل بأجهزة آيفون وآيباد المعروف باسم (ميل آب).

ثغرة آيفون

وقال المتحدث باسم الشركة: إن الشركة توصلت إلى حل سيكون متاحا ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالميا.

ورفضت أبل التعليق على بحث أفراهام الذي نشر الأربعاء ويشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.

وقال أفراهام: "وجد ما يدل على أن برنامجا خبيثا استغلال ثغرة في نظام تشغيل هواتف أبل آي.أو.إس منذ يناير 2018.

ولم يستطع تحديد هوية المخترقين كما لم تستطع رويترز التحقق من زعمه من مصدر مستقل.