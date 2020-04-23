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وزير شؤون القدس: "إسرائيل" عملت على تسيس وباء كورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:38 - 23 ابريل 2020
فادي الهدمي فادي الهدمي
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قال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، "إن "إسرائيل تعمدت التنكيل به، ومارست الاعتقال ضده بصورة همجية لردعه عن خدمة المقدسيين في ظل سياسة الإهمال المتعمد التي تمارسها تل أبيب ضد مواطني القدس العرب في ظل انتشار وباء كورونا".

ويعد الهدمي من أكثر المسؤولين الفلسطينيين تعرضا للتنكيل والاضطهاد، حيث اعتقلته قوات الاحتلال 4 مرات على مدار عام واحد، كان آخرها مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، نظرا لجهوده الدائمة في دعم أبناء مدينة القدس.

وأكد الهدمي في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "إسرائيل عملت على تسييس الوباء، واستغلت انشغال العالم في محاربته لتصعيد حدة عمليات التهويد لمدينة القدس"، مؤكدا أن "هناك ما يزيد عن 17 ألف وحدة استيطانية تم تدشينها من قبل إسرائيل بالمدينة في الشهرين الماضيين".

وبالحديث عن أزمة كورونا أضاف الهدمي: " هناك إهمال جلي وواضح من قبل الإسرائيليين للمناطق العربية في القدس المحتلة، والقدس الشرقية، إذ وجدنًا إهمالًا واضحًا سواء كان فيما يتعلق بإجراءات التوعية والتعقيم، وصولًا إلى إجراءات الوقاية والفحص والعلاج للمقدسيين".

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