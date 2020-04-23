الإمارات تدرس إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية

وجهت وزارة الصحة الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الخميس، الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن "الدعوة جاءت لدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية في الإمارات مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية".

من جانبها، أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن الإمارة ستستأنف خدمات حافلات النقل العام الساعة السادسة من صباح السبت المقبل.

وقالت الدائرة إنها ستجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام" ابتداء من صباح اليوم الخميس.

يشار إلى أن الإمارات سجلت 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، تعود لجنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8238 إصابة، وارتفاع بحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1546 حالة، وذلك عقب تسجيل 103 حالة شفاء جديدة لمصابين بالوباء.