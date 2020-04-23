وزير الدفاع الإيراني يرد على تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب

أكد العميد أمير حاتمي وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الخميس استعداد القوات المسلحة في بلاده للرد على أي تهديد في المستقبل.

وقال العميد حاتمي في تصريح نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، "في ظل عداوات نظام الهيمنة وفتنته على مدى العقود الأربعة الماضية، فإن قواتنا المسلحة ترصد بيقظة على الدوام جميع تطورات المنطقة والعالم وأعدت نفسها للرد على أي تهديد في المستقبل، وبناء عليه فإن قطاع الصناعة الدفاعية يستخدم كل طاقاته لإنتاج المعدات المتطورة الحديثة والفاعلة للارتقاء بالقدرات الدفاعية للقوات المسلحة".

وأصدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأربعاء تعليمات بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر: "لقد أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية، إذا ما تحرشت بسفننا في البحر".

يشار إلى أن البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني تبادلتا خلال الأيام الماضية الاتهامات بالتحرش بسفن كل جانب منهما الآخر في الخليج.