يحاول الالاف في المملكة الاردنية الحصول على رابط التسجيل في برنامج دعم الخبز في الاردن وموعد صرف دعم الخبز دفعة أبريل 2020

وتحظى عملية البحث على اهمية كبيرة لدى ابناء المملكة الاردنية وهو برنامج يدعم الأسر الفقيرة في المملكة وستزيد في رمضان 2020.

موعد صرف دعم الخبز دفعة أبريل 2020

وحول تساؤل الألاف من الأردنيين عن موعد صرف دعم الخبز دفعة أبريل 2020 فإن مواقع اردنية رسمية أكدت أن الموعد تأجل.

وحول سبب تأجيل موعد صرف دعم الخبز دفعة ابرايل 2020 أكدت الوسائل الاعلامية بأن السبب يعود إلى الظروف الصعبة التي تعيشها المملكة الاردنية بسبب فيروس كورونا.

مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة قال: "إن الحكومة لم تتخذ لغاية اللحظة قراراً بشأن صرف بدل دعم الخبز من عدمه.

وأضاف: "الأولوية للحكومة في المرحلة الحالية هو التعامل مع أزمة كورونا بالمقام الأول، وتسخر كل الجهود لمحاربتها".

وبين المشاقبة، أن الصندوق سيخبر المواطنين بأي قرار يصدر عن الحكومة بشأن دعم الخبز في حال تم ذلك.

شروط المستفيد من برنامج دعم الخبز 2020