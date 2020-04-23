عُمان: اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت عمان، اليوم الخميس، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن 33 فقط من المرضى الجدد مواطنون عمانيون، مضيفة أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد أصبح 1716 حالة.

ولم تسجل السلطات الصحية العمانية وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال اليوم الأخير، ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء عند مستوى ثماني حالات وفاة.

وتمثل أرقام اليوم في السلطنة انخفاضا طفيفا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في البلاد 106 إصابات بالعدوى.