رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر منصة ابشر الجوازات



يبحث الملايين من الوافدين في المملكة السعودية عن موقع ابشر الجوازات حول رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة.

يُشار إلى أن وزارة العمل اعتمدت تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم

لذلك أصبحت جميع الخدمات تنجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة عبر منصة أبشر الجوازات.

رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة

ويحظى الاستعلام عن الاقامة للوافدين على اهمية عالية وعملية بحث مرتفعة بشكل يومي في ظل التحديات المتواصلة على التكنولوجيا في المملكة.

ويبحث الوافدين عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة وكيفية تجديد هوية المقيم في المملكة السعودية وذلك عن طريق منصة ابشر الجوازات.

ويصل عدد الوافدين في المملكة السعودية لحوالي 12 مليون وافد، من جنسيات عدة، إذ تحتل المملكة المركز الرابع على مستوى العالم في استقدام عمالة أجنبية للعمل.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين

نوضح لكم قراؤنا الأعزاء في المملكة السعودية خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة للوافدين والمقيمين وهي كالتالي:

حاول الوصول إلى موقع أبشر الجوازات السعودية وذلك من خلال الرابط التالي: absher.sa .

سجل الدخول في منصة أبشر الجوازات عن طريق اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق

توجه إلى الاستعلامات الإلكترونية

اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

أدخل رقم الإقامة

أدخل رمز التحقق

شروط تجديد الإقامة لوافد أو مقيم

وضعت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط والضوابط من أجل تيسير عملية التجديد بشكل منظم، ومن هذه الشروط: