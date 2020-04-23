الولايات المتحدة: اصابة قطتان بفيروس كورونا المستجد

أصيبت قطتان في مدينة نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا لتصبحا أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بالفيروس.

وتؤكد السلطات الصحية الأميركية أنه لا توجد أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا الجديد من الحيوانات الأليفة إلى البشر، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير محدودة من مختلف أنحاء العالم إلى تسجيل إصابات للحيوانات بالفيروس.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن القطتين، وهما من منطقتين مختلفتين في ولاية نيويورك، أصيبتا باعتلال معتدل في الجهاز التنفسي ومن المتوقع شفاؤهما تماما.

ويعتقد أن القطتين أصيبتا بالفيروس من أحد المصابين من الأسرتين اللتين تعيشان معهما أو من الجيران، بحسب رويترز.

وقال مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، في الإفادة الصحفية اليومية بخصوص كوفيد-19 إن "الحيوانات الأليفة والحيوانات عموما يمكن أن تصاب بالعدوى".

لكنه استطرد قائلا "لا توجد أدلة على انتقال الفيروس من الحيوانات الأليفة إلى البشر".

الجدير بالذكر أن عددًا قليلًا من الحيوانات الأليفة أصيبت بفيروس كورونا المستجد حول العالم.