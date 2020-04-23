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الحكم على الهارب من مركز الحجر الصحي في غزة بالسجن وغرامة مالية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:40 - 23 ابريل 2020
محكمة محكمة
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أصدرت المحكمة العسكرية في قطاع غزة حكمًا بالسجن وغرامة مالية على الهارب من مركز الحجر الصحي الاحترازي في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحت داخلية غزة بأن المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار أردني على المدان (أ, ط) الهارب من الحجر الصحي الاحترازي.

واتهم (أ، ط) بـ "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بهما"، وذلك سنداً للمادة (429) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.


الحكم على الهارب من مركز الحجر الصحي

وبيّنت المحكمة أنه سيتم محاكمة المدان في التهم الأخرى التي وُجهت له، حيث يجري التحقيق معه على ذمتها.

يذكر أن النيابة العسكرية بهيئة القضاء العسكري قد باشرت التحقيق مع المدان، عقب إلقاء القبض عليه على إثر هروبه من مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص للعائدين عبر معبر رفح، بتاريخ 18 أبريل الجاري.

 

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