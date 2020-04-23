الذهب في الأردن: ارتفاع سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 23-4-2020 سعر جرام الذهب بالدينار الأدرني والدولار حيث ارتفع سعر الذهب في الأردن ونقدم لكم أسعار الذهب في الأردن في تقرير اقتصادي عن سعر الذهب في الأردن، حيث تصدر البحث في غوغل في الأردن حول سعر الذهب في الأردن و أسعار الذهب في الأردن وذلك يعود إلى عدة أسباب نظراً لارتفاع سعر الذهب في الأردن بشكل كبير في ظل الأوضاع الراهنة.

سعر الذهب في الأردن

الوحدة - سعر الذهب في الأردن دينار اردنى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 39.11 دينار $55.16 سعر الذهب عيار 22 35.85 دينار $50.56 اسعار الذهب عيار 21 34.22 دينار $48.26 اسعار الذهب عيار 18 29.33 دينار $41.37 سعر الذهب عيار 14 22.81 دينار $32.18 سعر الذهب عيار 12 19.55 دينار $27.58 اسعار أوقية الذهب 1,216 دينار $1,715 اسعار جنيه الذهب 273.76 دينار $386.11 اسعار كيلو الذهب 39,108 دينار $55,158 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, April 23, 2020 07:41 AM بتوقيت دولة الاردن

يذكر أن سعر الذهب في الأردن و اسعار الذهب اليوم في الأردن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الأردن واسعار الذهب اليوم في الأردن بصفة عامة تهم المستثمرين في الأردن ورجال الأعمال نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الأردن او بباقي الدول العربية.