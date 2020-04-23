اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 23/4/2020

نوفر لكم اليوم اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس مقابل السعر بالريال السعودي والدولار الأمريكي، كما يتم تحديث اسعار الذهب في السعودية بشكل يومي.

ويشهد سعر الذهب في السعودية استمرارًا في حالة الارتفاع المسيطرة منذ فترة، حيث يشكل الذهب الملاذ الآمن في هذه الفترة خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

واسعار الذهب اليوم في السعودية

وتعد السعودية من أضخم اﻷسواق العالمية في الذهب، وهذا نتيجة الاستهلاك المحلي العالي.

وتشكل سعر الذهب اليوم في السعودية أسعار متباينة والتي تختلف بناءً على اﻷحداث السياسية التي تحدث، كما أن عنصر الذهب هو المحرك الرئيس للتجارة في المنطقة العربية والخليج بشكل خاص.

ويصل حجم أسواق الذهب في السعودية بنحو 9 مليار دولار، وهذا بناءً على اخبار سعر الذهب اليوم في السعودية والتي صدرت من الغرفة التجارية السعودية، بينما بلغ عدد محلات بيع الذهب إلى 6000 ألف محل.

كما أوضحت الغرفة التجارية السعودية أن اسعار الذهب اليوم في السعوديه أن نتيجة الاستثمار في الذهب سيزيد من عدد المصانع.

هذه المصانع تعمل في مجال صناعة المجوهرات على مستوى عالمي.

وفي مجال الذهب تخطط أغلبية الشركات العالمية إلى جذب الشركات السعودية العاملة في مجال الذهب.

وهذا من أجل المشاركة في أكبر المعارض لصناعة الذهب في الشرق الأوسط، التي تقام في دبي “فيتشينزا أورو”.

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي أسعار الذهب عيار 24 207.36 ريال 55.09$ أسعار الذهب عيار 22 190.08 ريال 50.50$ أسعار الذهب عيار 21 181.45 ريال 48.20$ أسعار الذهب عيار 18 155.52 ريال 41.32$ أسعار الذهب عيار 14 120.96 ريال 32.13$ أسعار الذهب عيار 12 103.68 ريال 27.54$ سعر جنيه الذهب 1,452 ريال 385.62$ سعر كيلو الذهب 207,363 ريال 55,087$ سعر أوقية الذهب 6,449 ريال 1,713$

انتاج الذهب حول العالم

وتأتي في مقدمة تلك الدول دولة (الصين) حيث أنها تنتج من الذهب حوالي 455 طن متري.

ليست تلك المرة الأولى التي تتصدر فيها الصين إنتاج معدن الذهب عالمياً فعامنا هذا يعد العام العاشر على التوالي.

في المرتبة الثانية نجد (أستراليا) بحجم إنتاج يبلغ 270 طن والتي قد انخفض إنتاجها نتيجة لتراجع إنتاج أكبر شركة بها.

ثالثاً نجد دولة (روسيا) والتي يبلغ حجم إنتاجها 250 طن كما أنها تسعى ليكون إنتاجها 400 طن متري.

عقب ذلك نجد (الولايات المتحدة) حيث تنتج من معدن الذهب حوالي 209 طن متري.

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تنتج حوالي 214 طن متري في عام 2015 الماضي.

كما يعود السبب وراء هذا التراجع إلى إغلاق عدد من المناجم الموجودة داخل ولاية نيفادا.

بالنسبة (لكندا) نجد أن إنتاجها من الذهب يبلغ حوالي 170 طن متري على الرغم من أنها كانت تبلغ 153 طن متري في عام 2015 الماضي.

كما هناك هناك (بيرو) والتي قد وصل حجم إنتاجها إلى 150 طن متري على الرغم من أنها كانت تنتج 145 طن متري في عام 2015.

عقب ذلك نجد جنوب (أفريقيا) والتي يبلغ حجم إنتاجها حوالي 140 طن متري.

على الر غم من أن (أفريقيا) كانت تنتج من معدن الذهب حوالي 145 طن في عام 2015 الماضي.

في حالة القيام بحساب النسبة التي انخفض بها الإنتاج في جنوب أفريقيا منذ عام 1980 نجده يبلغ تقريباً 85%.

لكن في نهاية تلك القائمة نجد دولة (أوزبكستان) حيث أنها تنتج من معدن الذهب ما يبلغ 100 طن متري.

على الرغم من أن إنتاج أوزبكستان كان يبلغ في عام 2015 الماضي حوالي 102 طن متري.