قُبيل رمضان.. ترددات قناة ام بي سي MBC  الجديدة 2020

مع اقتراب شهر رمضان يبحث الناس عن ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2020 بسبب البرامج والمسلسلات الحصرية.
وتعتبر مسلسلات رمضان 2020 من أهم ما تقدم مجموعة قنوات ام بي سي mbc والتي تعد الوجهة الأولى في الوطن العربي في رمضان.
وتمتلك قناة ام بي سي حقوق بث العديد من المسلسلات والبرامج الترفيهية ومن أهمها برنامج رامز جلال للمقالب الذي يحظى بملايين المشاهدات كل عام.
ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم ترددات قناة ام بي سي 2020 مع التحديث المستمر في حالة أي تغيير.
ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2020
تردد قناة ام بي سي 1
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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تردد قناة MBC2 ام بي سي 2
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
12015
|
27500
|
عمودي
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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
رأسي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
رأسي
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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938 – 11470
|
27500
|
عمودي
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تردد قناة MBC MAX
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11560
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
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تردد قناة ام بي سي اكشن
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11476
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
12284
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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تردد ام بي سي دراما
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
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تردد ام بي سي mbc 5
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11559
|
27500
|
عمودي
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تردد قناة ام بي سي بوليود
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
أفقي
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تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :
|
الاقمار
|
التردد
|
معدل الترميز
|
FEC
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11470
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11559
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports
تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.
|
القمر
|
التردد
|
FEC/SR
|
الجودة
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
SD
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
هذه مجموعة ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2020 والتي سيتم تحديثها في حال أي تغيير.