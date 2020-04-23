يتساءل الآلاف من الغزيين عن اسعار الدجاج اليوم الخميس 23-4-2020 لشرائه وتناوله في أول أيام شهر رمضان 2020.

ويحظى سعر الدجاج في قطاع غزة على اهتمام الكثير من الناس في القطاع ويعتبر من أهم السلع التي يشتريها الناس يوم الخميس بالذات.

ويحرص الغزيون على شراء الدجاج يوم الخميس بهدف تناوله في اليوم التالي وهو يوم الجمعة لكن غدًا سيكون مختلفًا تمامًا لأنه أول يوم في رمضان.

الكثير من الناس في قطاع غزة يتناولون في أول أيام شهر رمضان الملوخية مع الدجاج ولهذا يتساءل الآلاف عن اسعار الدجاج اليوم الخميس 23-4-2020

اسعار الدجاج اليوم الخميس

وفي هذا السياق نقدم لكم اسعار الدجاج اليوم الخميس 23-4-2020 وملحقاته على النحو التالي: