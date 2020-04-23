شروط اقامة صلاة التراويح في مكة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على اقامة صلاة التراويح في مكة المكرمة رغم تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز أن صلاة التراويح في مكة ستكون مختلفة عن العام الماضي بشكل كبير جدًا.

وأشار البيان الذي أصدره الديوان الملكي، أن الملك وضع عدة شروط لصلاة التراويح في مكة المكرمة وهذه الشروط كالتالي:

شروط صلاة التراويح في مكة

تخفيف صلاة التراويح إلى خمس تسليمات

إكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد

استمرار تعليق دخول المصلين لمنع انتشار فيروس كورونا.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بين أن الهدف من الاختصار والتخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وأشار السديس إلى أن الإجراءات والتدابير كافة ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين

وبين أنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه، حيث إن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء.