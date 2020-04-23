الامارات اليوم: عروض وتخفيضات رمضان 2020 محدودة

تشهد دولة الامارات العربية المتحدة عروض وتخفيضات رمضان 2020 على بعض السلع الغذائية التي يحتاجها المستهلكون في شهر رمضان.

ومن السلع التي تشهد حاليًا عروض وتخفيضات رمضان 2020 ما يلي:

( الدواجن - اللحوم الطازجة - الخضراوات - الفواكه)

لكن صحيفة الامارات اليوم أكدت أن تلك العروض ليست موجودة بكثرة في المولات والمحلات التجارية في الامارات.

واشارت إلى أن الكثير من تلك المحلات التجارية رفعت الاسعار مستغلة فيروس كورونا وارتفاع تكلفة الشحن.

وفي ذات السياق أوضحت صحيفة الامارات اليوم بأن العروض الرمضانية الحالية تركزت على السلع كبيرة الحجم.

وأشارت إلى وجود صعوبة في الاستفادة منها في ظل عدم وجود ولائم شهر رمضان بسبب جائحة كورونا.

بينما ارتفعت اسعار بعض السلع الغذائية لاسيما اللحوم بسبب زيادة تكاليف الشحن ما يصعّب توافر كميات كبيرة منها في العروض، فضلاً عن سرعة نفادها مع زيادة الطلب عليها.

سلع مطلوبة

المواطنة الاماراتية عائشة يوسف، أشارت إلى أنها لاحظت في الكثير من فروع منافذ البيع والجمعيات في أبوظبي، قلة التخفيضات والعروض الرمضانية على الدواجن واللحوم الطازجة والخضراوات والفواكه، على الرغم من أنها تعد من السلع الأكثر طلباً خلال شهر رمضان

وأشارت إلى أن الكثير من المنافذ اكتفى بطرح العروض في فرع أو فرعين، في أفضل الأحوال، من فروعها بالمدينة.

وطالبت بطرح تخفيضات وعروض ملموسة على تلك الأصناف وزيادتها، لاسيما في إطار الظروف الراهنة.

بدوره، قال المستهلك، إسماعيل عبدالله، إنه بحث في فروع عدة بمنافذ بيع في أبوظبي، عن عروض تخفيضات للحوم والدواجن والخضراوات والفواكه، لحاجته إلى شراء كميات منها قبيل بدء رمضان، لكنه وجدها قليلة.

وأفاد بأنه لاحظ أن هناك تخفيضات على بعض السلع تجاوز 40%، إلا أنها تخفيضات على الأحجام الكبيرة والسلع التي تضم عدداً كبيراً من الوحدات

ولفت إلى أنه وجد تخفيضات كبيرة على معجون الطماطم والسلع التي تستخدم في رمضان مثل «الجيلي» و«كريم كراميل»، غير أنه ذكر أنه لم يستفد من تلك العروض كون منتجاتها ستنتهي صلاحيتها قبل استهلاكها، نظراً إلى عددها الكبير.

وطالب عبدالله بطرح تخفيضات على الكثير من الأصناف في مختلف المنافذ، للتسهيل على المستهلكين في هذه الظروف، ومراعاة التخفيضات الموجهة للأسر المتوسطة والصغيرة.