يديعوت: فشل مزوج للموساد بشأن حقائب فحص فيروس كورونا

كشفت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية اليوم الخميس، وجود فشل مزدوج للموساد الإسرائيلي بعد الكشف عن وجود أكثر من 10 آلاف حقيبة فحص قادمة من الصين منتهية الصلاحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اكتشاف عدم صلاحية حقائب الفحص يأتي بعد الكشف عن فشل الرسائل الكاذبة التي كشفت عنها الصحيفة سابقًا.

وأوضحت الصحيفة إلى أن الخلل في حقائب الفحص أدى لتوقف مؤقت للاختبارات والفحوصات في "اسرائيل" بفيروس كورونا.

وكانت خبيرة في مختبر فحص فيرس كورونا حذرت من أن بعض أنابيب الاختبار التي وصلت من الصين يتغير لون العينة إلى اللون الأصفر ويقدر أن هذا قد يشير إلى وجود خلل.

بعد ذلك، كشف تحقيق سريع عن وجود حوالي 10,000 حقيبة فحص قادمة من الصين منتهية الصلاحية.

واستهزأ مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية قائلًا: "لقد أحضروا حقائب فحص بمواصفات علي اكسبريس عالية الجودة"

وأشارت الصحيفة إلى أن صحة الاحتلال دعت آلاف الإسرائيليين لإعادة فحصهم من جديد للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس، فيما أكدت أن التوقف المتوقع ربما يؤدي لانخفاض عدد التشخيصات في الايام القادمة.