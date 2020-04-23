بومبيو: مختبرات الصين لا زالت مفتوحة ويجب أن تخضع للتفتيش

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك مومبيو استبعاد أن يكون فيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19) قد تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأربعاء، عن قلقه حيال الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة وسط جائحة "كوفيد-19" التي تعصف بالعالم.

ودعا بومبيو بكين السماح لمفتشين دوليين بالدخول لتلك المنشآت.

وقال بومبيو للصحفيين: "عليكم أن تتذكروا ... أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين. هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تجري دراستها. ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات".

وتابع قائلا: "من المهم أن يتم التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة بحيث لا يكون هناك إطلاق عرضي".

وأورد بومبيو مثالا المنشآت النووية، مشيرا إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة فيها.