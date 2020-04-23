قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من بيت لحم بعد اقتحام منازلهم

ذكرت مصادر فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الخميس، 4 شبان من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين مراد عبد الله أبو عاهور (23 عامًا من منطقة شارع الصف واعتقلته، فيما داهمت منزل المواطن ابراهيم عطا الهريمي (24 عامًا) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم واعتقلته.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت المنزلين وفتشتهما وعاثت فيهما خرابًا.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدد من منازل المواطنين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وفتشتهما.

وأوضحت بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الشابين عنان موسى البدن (21 عاما)، وحمزة أمين صباح (28 عاما).