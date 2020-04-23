حالة الطقس 23/4/2020: أجواء ربيعية في معظم المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، ربيعيا لطيفاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وتكون الرياح بحسب الأرصاد الجوية جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم غد الجمعة، فيكون جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .