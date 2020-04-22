المفتي: دار الإفتاء ستتحرى هلال شهر رمضان غدا الخميس

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إن دار الافتاء ستتحرى، بعد غروب شمس يوم غد الخميس، هلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الشيخ حسين، أن دار الإفتاء ستعلن مساء غد الخميس، البيان الرسمي الخاص بموعد شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه "نظرا للظروف الراهنة، لن ندعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام، تجنبا للتجمع، وأن ذلك سيقتصر على المتخصصين من مفتين وجمعية الفلكيين الفلسطينيين، ما يحقق الامر الشرعي، ويدفع الأذى عن الناس".

كما أعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، في وقت سابق، أن صلاة التراويح ستكون في المنازل، لأن إعادة فتح المساجد مرتبط بإنهاء أزمة فيروس "كورونا".