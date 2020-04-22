هنية يوجه رسالة للرئيس الصيني شي جين بينغ

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، "إننا نشارك العالم إعجابه بالكفاءة وقوة العزيمة والعلم التي واجهت بها الصين مرض كورونا القاتل".

ودعا هنية في رسالة نصية بعثها للرئيس الصيني "شي جين بينغ" بمناسبة الانتصار على وباء كورونا، اليوم الأربعاء إلى تقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخيمات الشتات لمواجهة وباء كورونا وآثاره، مثمنًا الدور الإنساني المميز لجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف هنية في رسالته: "إن جهود الصين الجبارة تجاوزت حدود الدولة لتشمل العديد من دول العالم، وهو موقف إنساني راقٍ يؤسس لتعزيز التعاون الدولي، والاستجابة المشتركة لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد البشرية جمعاء".

وثمّن هنية التزام الصين بدعم القضية الفلسطينية العادلة، من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة، مؤكدًا الحرص على العمل مع جمهورية الصين لتعزيز المصير المشترك لكل من الصين وفلسطين، بما يشكل نموذجًا تحتذي به البشرية كلها.