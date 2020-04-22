التنمية وقطر الخيرية توزعان رودا غذائية للأسر الفقيرة بطولكرم

قامت مديرية التنمية الاجتماعية بطولكرم، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، اليوم الأربعاء، بتوزيع طرودا غذائية للأسر المسجلة على قاعدة بيانات الوزارة، واستهدف التدخل الأسر التي تتكون من 9 افراد فأكثر.

ويأتي التدخل ضمن حملة المساندة للحالات التي تعرضت لضائقة بسبب الأوضاع الصعبة نتيجة توقف العجلة الاقتصادية بسبب فرض حالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

نائب مدير مديرية التنمية بطولكرم فواز حمزة قال: إن "مديرية التنمية تبذل جهدها في ظل الظروف الراهنة، وأن ما تساهم به جمعية قطر الخيرية للتضامن مع ابناء شعبنا ومساعدة الحكومة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها فلسطين بسبب فيروس كورونا، يعبر عن روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية.

وثمن حمزة التعاون المستمر مع جمعية قطر الخيرية، مؤكدا أن المديرية وبالتنسيق مع كافة الشركاء تعمل وفق الامكانيات لمساندة أهلنا في المحافظة وتلبية الاحتياجات الطارئة للأسر الفقيرة والمهمشة.